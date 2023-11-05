科技園提供逾3900萬獎金　助初創企業進軍外地

香港科技園公司參與上周四至五（2至3日）舉行的香港金融科技周2023，展示園區公司的創新科技方案，為初創企業提供商業配對機會，以及參與競逐高逾3,900萬港元獎金的機會。

今年金融科技周主題為「金融科技新定義」，科技園公司展示30項園區公司的創新科技方案，涵蓋人工智能、數碼資產、Web3、環境、社會和企業管治（ESG）、金融監管科技等領域，並提供逾100個與銀行、金融服務及保險業企業的商業配對機會。

此外，科技園公司舉辦了多場專題討論，匯聚金融行業領袖與金融科技創新者，分享持續發展的開放金融生態系統對香港金融業的影響。科技園公司表示，本港開放API數據生態圈正不斷成長，為金融服務帶來革新體驗，園方與金融管理局及保險業監管局緊密合作，持續推動銀行及保險業界透過使用API，促進數碼創新協作。

另外，科技園公司展區亦會為具潛力的金融科技初創企業，提供參與由園方主辦的年度初創盛事「電梯募投比賽2024」之機會。今屆賽事將於4個國際城市進行，所有參賽者均有機會競逐高達500萬美元（折合約3,912萬港元）的香港科技園創投基金。大會亦會向優勝隊伍頒發合共24萬美元（折合約187萬港元）的現金獎，並提供商業配對及融資機會，協助初創企業善用香港作為跳板，進軍內地、亞洲以至其他海外市場。