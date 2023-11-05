空運物流棄包裝膠膜　機場引入打包機壓縮　助回收兼省錢

國際物流樞紐的香港棄置海量包裝膠膜，據環團推算每日棄逾400公噸。環保團體「綠領行動」子公司獲回收基金資助，一站式回收工商廈及物流倉塑膠，並添置自動售賣機大小的「打包機」就地壓縮，節省運輸及人力資源成本等，未來更能慳垃圾費。團體指接近一年已回收逾51公噸廢膠，當中機場空運中心推行5個月已回收近3.7公噸包裝膠膜。

綠領同盟在2019年展開工商廈塑膠回收試驗計劃，期間發現包裝膠膜、泡泡紙等佔整體廢膠約80%，其次是膠樽、即棄食物容器等。機構去年再獲環保署「回收基金」資助下，提供24個月工商業大廈一站式包裝膠膜回收服務，計劃由去年11月至今年9月累計有14個物業參加。

計劃特別之處在於引入瑞典小型壓縮機，大小相等於一部自動售賣機，易於移動又簡單易用，能培訓工商業大廈人員直接將鬆散而佔空間的膠膜壓縮，儲藏足夠量後便送往下遊回收商處理。其中，機場空運中心於今年5月始參與計劃，在最近數個月，每月至少800公斤回收量。

空運中心指員工處理入口/ 轉運貨物時，需人手將包裝膠膜拆除再轉運到下游物流供應商，過程中產生大量棄置的包裝膠膜，而在參與計劃前，膠膜存放約270呎的空間。計劃後，工作人員可使用打包機將60公斤膠膜，壓縮成為約兩個28吋行李箱大小的「膠磚」。負責人指，壓縮膠磚後能大減回收車出次數，每月慳8,000元。

綠領則估計於明年實施垃圾徵費下，棄置60公斤的膠膜需至少支付198港元垃圾費。除此之外，若每金公斤膠膜回收價達0.6元計劃，回收60公斤膠膜更能多賺36港元，變相慳約230元，長遠有助物流公司減低棄置成本。

另外，綠領同盟項目經理葉翠雯表示，本港現時未有規管物流包裝的法例，惟歐盟已有相關法例規管運輸及物流包裝，計劃自2030年起，10%運往歐盟成員國的貨物須採用可重用包裝物料，例如蜂巢紙去替代包裝膠膜，促港府探討規管包裝物料。