奧林巴斯有醫療儀器涉安全問題　衞生署未接獲不良反應報告

衞生署今日（5日）表示，已接獲奧林巴斯香港中國有限公司就其一款產品「Olympus High Flow Insufflation Unit（型號：UHI-4）」所發出的安全矯正行動通知。奧林巴斯得知有病人因在該儀器使用時過度充氣而出現併發症。衞生署正密切監察情況，截至現時署方並未有接獲與今次事件相關的不良反應報告。資料顯示，約有200部相關儀器供應予公立醫院、私家醫院及一間日間醫療中心。

此儀器主要供醫生使用，於腹腔鏡或內窺鏡手術期間以二氧化碳氣體對腹腔或大腸進行充氣。過度充氣可能導致併發症，包括空氣栓塞、心律不整、氣胸甚至死亡。該儀器不會由市民自行使用或操作，亦沒有於衞生署設立的「醫療儀器行政管理制度」下表列。

美國食物及藥物管理局於10月31日發出醫療儀器回收通知，要求奧林巴斯美國通知當地的用家，在完成事故成因的調查前停止使用受影響的儀器。衞生署得悉後，醫療儀器科已立刻聯絡本地供應商奧林巴斯，並要求他們通知受影響的顧客和確保採取合適的跟進行動。奧林巴斯已透過安全矯正行動通知知會相關用家，並附帶修正使用說明，以減低出現相關併發症的風險。供應商亦已通知所有受影響機構。