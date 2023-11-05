無牌打消脂針案再多1人中招　感染膿腫分枝桿菌群組增至17人

多名女子在美容中心「女悅醫美」打消脂針後，出現皮疹、硬塊、膿腫，甚至感染膿腫分枝桿菌的事件再添一名受害者。衞生署衞生防護中心今日(5日)公布，該懷疑膿腫分枝桿菌的感染群組共涉及17名女子。

衞生防護中心已就相關個案設立查詢熱線2125 2372。該熱線逢星期一至五平日上午9時至下午5時30分運作，並於昨日(4日)及今日上午9時至下午1時運作以接聽市民查詢。該熱線由本月3日起運作，截至今日下午1時共接獲11宗查詢，當中5名年齡介乎25至32歲的女士表示曾接受相關注射服務後出現相關病徵。

此外，由設立熱線起至今，衞生防護中心未再發現有新的涉事處所，中心再次呼籲曾光顧以下處所或經以下Instagram帳號安排並接受相關注射後懷疑出現相關症狀的人士，應盡快求醫及聯絡衞生防護中心。中心人員會評估他們的情況，並於有需要時作進一步跟進。根據初步調查資料，涉事美容中心不排除涉及無牌行醫，調查仍在進行。

衞生署提醒市民，任何注射程序只應由本地註冊醫生施行，消費者應了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。