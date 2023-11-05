「綠遊星期日」今觀塘舉行 　工作坊可試用樽蓋造「6」式膠掛飾

環保署「綠遊星期日」今日(5日)觀塘舉行，入場人士除了可欣賞音樂表演、逛市集，掃本地農產品等綠色產品外，亦能近距離欣賞環保時裝設計；更能參與工作坊，親手將樽蓋升級再造成飾物。錯過今日的活動的市民，可於下周日(12日)參與第二浪活動，屆時將有由孩子主導的市集，小朋友檔主透過環保玩意、手作和遊戲，與大眾分享回收及升級再造的樂趣。

位於九龍灣的社區回收中心「綠在觀塘」今日不止收集市民的回收物，更舉辦「綠遊星期日」，場內分開數個區域，例如「綠遊街頭音樂」邀請入場人士即興、隨心、輕鬆地獻唱，亦邀請一個個小童大草地上勁歌熱舞，吸引數十人圍觀支持。

除了於日光下享受歌舞，入場的人更可參與多個工作坊，例如「全民升級塑膠飾物」工作坊，嘗試將收集得來的廢彩色膠樽蓋，透過創新環保壓膠機，升級再造成幻彩「6」式掛飾及裝飾用行山扣。掛飾上可寫上願望掛於牆上祈願。除此之外，「綠遊工作坊」亦教授市民將咖啡膠囊再造成襟章，或聯同酒瓶塞造成卡片座。

動手做勞作後，遊人亦可到「綠遊市集」掃盡12個本地品牌所推廣的綠色產品，包括本地農產品、本地永續產品、綠色生活雜貨及升級再造用品，例如環保飲管、茶飲、醬料等。環保署表示，訪客亦可參與「綠遊星期日」的不同「6」式活動賺取印章，在市集換取精緻實用的綠色產品及「綠在區區」限定禮品。

另外，活動特設「綠遊時裝表演及展覽」，夥拍香港知專設計學院時裝設計學系學生及聖雅各福群會旗下環保社企Green Ladies，公開向市民徵集舊衣物及其背後的故事，並以時裝表演及展覽方式展出其升級再造成的時裝作品，公眾可近距離欣賞結合環保及創意理念的時裝設計。