灣仔酒吧偷醉酒客銀行卡提款購物　非洲女假民等3人被捕

執法部門於9月底發現灣仔酒吧區，在凌晨時分發生多宗盜竊案，遂採取「破軍」打擊行動，並揭發涉及2個犯罪團夥，分別是一名的士司機及一名非洲女子，他們在酒吧區不斷遊蕩，選擇一些醉酒外籍人士作為獵物。人員因此把2人作為監視目標，翻看大量「天眼」錄影後，成功鎖定其犯案手法。

當中的士司機主要接載一些明顯已醉酒人士，趁機偷取其銀行信用卡，再到不同商店以該些信用卡購買名貴洋酒及海味，然後轉售圖利。昨日(4日)人員在北角區以「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」罪，當場拘捕正使用盜竊得來信用卡購物的姓陳(58歲)的士司機及其姓吳(53歲)女友，並於他們的住所起回多支洋酒及海味。經初步調查，二人至少涉及11宗同類案件。

至今日(5日)凌晨時分，人員亦在灣仔酒吧區拘捕一名持「行街紙」38歲非洲籍女子，她至少涉及2宗盜竊案。她會假意親近已明顯醉酒的外籍人士，趁其在櫃員機提款時窺探密碼，及後伺機偷走提款卡及提款。該2個犯罪團夥造成的損失約39萬港元，受害人損失由1,300至9萬港元不等，3名被捕人士現正被扣留調查。