夥社企還原舊式茶樓　義工助院舍長者重拾飲茶樂趣

不少長者因有吞嚥困難，導致營養不足、肌肉加速退化，甚至家人不放心帶長者外出用膳，影響長者的社交生活等問題。為促進長者的身心健康，香港中華煤氣聯同樂齡社企The Project Futurus舉辦「流動五感大茶樓™」活動，把院舍布置成懷舊茶樓，義工更化身茶樓夥計，為長者提供新鮮正餐、碎餐及軟餐點心，讓他們重拾飲茶的樂趣。

「蝦餃、燒賣」舊式茶樓的叫賣聲，罕有地重現於明愛利孝和護理安老院飯堂。義工隊清早已到安老院舍，把活動室布置成舊式茶樓的模樣，更準備了茶壺、茶杯、點心紙及點心車等，讓安老院的長者足不出戶便可到「酒樓」品茗。

煤氣公司的15名義工隊成員更化身廚師、酒樓部長和侍應等，為長者備餐、下單、上菜。長者恍如置身真實茶樓，喚起久違的熱鬧情景。而為了照顧有吞嚥困難的長者，義工特別即場製作點心造型的軟餐，既美味又安全，長者可大快朵頤。

除了在視覺、觸覺上營造酒樓環境，又透過軟餐美食滿足長者的嗅覺和味覺體驗，活動更播放六、七十年代懷舊金曲，由義工帶動大家載歌載舞，為老友記帶來聽覺的刺激。參與活動的李婆婆覺得活動新鮮好玩，「點心味道很好，感謝義工，期待下次再參加。」

社企The Project Futurus創辦人及行政總裁文慧妍表示，透過刺激長者五感—視覺、觸覺、嗅覺、味覺及聽覺，令長者享受獨特的飲茶體驗，提升長者的食欲。煤氣公司企業環境、社會及管治總監/企業事務總監楊松坤表示，截至今年9月，義工隊已舉辦多場長者活動，共3,500人受惠，期望透過舉辦更多活動，令老友記重溫昔日飲茶的開心回憶。