國際美酒展最後一日　吸引9000人入場

一連3日的第15屆香港國際美酒展今天（5日）結束，大會舉辦公眾日，開放予18歲或以上的公眾人士憑票進場，吸引約9,000名愛酒人士入場品味醇香，選購各地美酒，及參與品酒大師班、試酒會及座談會等活動。

公眾日門票正價為200元，但於指定網站及平台可以99元優惠價購票，吸引大量民眾入場品酒，有展商趁最後一天特價促銷，法國勃艮地葡萄酒減價至180元一支。場內亦有不少攤位售賣佐酒的食物，例如西班牙風乾黑毛豬火腿、芝士、煙熏魚罐頭等，均吸引不少入場市民大快朵頤試食。

除了酒餚，場內也有葡萄酒課程供入場人士報讀，更提供即場報讀優惠，大會亦舉辦多項活動，包括品酒會及座談會，請來多位資深品酒師及業內人士主持及演講，增進公眾美酒知識。

3日的展覽有超過500家來自17個國家和地區的參展商，吸引來自49個國家及地區、約7,000名貿易買家入場參觀採購。主辦方貿易發展局表示，近年國潮酒盛行，為中國酒業市場帶來新動力，今次展覽中也加入不少相關元素，展出來自四川、寧夏和新疆的佳釀，為買家帶來更多選擇，並舉辦不同業界研討會，探討中國葡萄酒市場的商機。貿發局又表示，可持續發展是全球關注的議題，酒業也積極響應，採用更環保方式釀造佳釀，多家展商展出不同有機葡萄酒，形成一股新採購潮流。