廣華醫院新大樓電線槽質量或有問題　專家將交報告

針對外界質疑廣華醫院新大樓電線槽鍍層厚度存在問題，醫院管理局（醫管局）周日(5日)補充，醫管局委託獨立專家在實地視察廣華醫院新大樓電線槽及評估承建商量度方法後指出，膜厚計量度鍍層厚度存在不確定性，只可以供參考。

醫管局稱，獨立專家指導局方工程人員如何於廣華醫院實地摘取電線槽樣本，有關樣本已送往由獨立專家安排認可化驗室詳細檢驗，包括以精密實驗室儀器，量度電線槽鍍層物料重量及厚度。專家稍後會分析有關數據及向醫管局提交詳細報告，確定物料是否符合標準。

醫管局總行政經理（基本工程規劃）黃俊文重申，有關電線槽鍍層物料厚度對病人及員工安全、樓宇結構、防火安全度、醫院運作均不會構成額外風險。電線槽鍍層是用作覆蓋電線槽金屬外殼作防鏽用途，增強電線槽耐用性，並無導電或傳訊用途，所以不足夠厚度鍍層只會減低電線槽的耐用性，縮短其壽命，電線槽或需提早更換。有關電線槽主要安裝在工程管道或天花內，作為收藏電線管道，病人或公眾人士一般不會隨便接觸到電線槽。他重申，縱使有關電線槽鍍層厚度不會對醫院構成額外風險，醫管局仍然非常重視事件，若發現有任何違規情況，必會徹查到底及嚴肅追究。