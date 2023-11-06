港大法律創科實驗室運用ChatGPT教學　奪教育科技英雄獎

人工智能正改變各行各業，法律行業也不例外。香港大學法律系於2019年成立「法律、創新、科技與創業實驗室」專注法律科技應用，以創新方法教授學生如何運用科技來提升法律服務和實現司法公正，包括於法學課程應用ChatGPT等生成式人工智能。該實驗室近日獲非政府組織頒發「教育科技英雄(成人教育組)持份者參與獎」嘉許。

「教育科技英雄獎」，鼓勵新科技應用及表揚在教與學上利用科技革新的本地機構。獎項分K12組和成人教育組，每組設有1個大獎及5個類別獎項。夥伴協作是該實驗室的核心使命，目前港大10個學院中7個學院有學生參與當中的專案活動，與科技創業公司、社會企業家和非政府組織等夥伴合作，應用尖端新興技術和商業模式，共同設計法律、監管和政策相關研究項目。

該實驗室把法律設計思維、商業模型畫布、敏捷方法和計算思維等強調用戶需求、創新和團隊合作的現代問題解決和創新的重要元素融入課程，裝備學生更好地為法律行業的未來做準備，提高法律服務的品質和效率，應對法律行業的變化和挑戰。

該實驗室定期與法律業界人士和機構舉行法律創新、技術和運營圓桌會議，推動應用新興科技及現代法律工具和策略，促進業界發展。該實驗室更是全球首批法學課程應用 ChatGPT等生成式人工智能，創新的教與學模式多次在都柏林的國際未來法律協會年會等國際教學會議上與同儕分享。