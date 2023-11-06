中鐵綫增荃灣葵涌荃景圍三站　當局稱令整體運輸成效更好

新一份施政報告提到政府計劃年底發表《香港主要運輸基建發展藍圖》，優化三鐵三路方案及加推兩鐵一路新項目。優化方案方面包括於中鐵綫設置東北荃灣、東北葵涌及荃景圍三個中途站，可轉乘港鐵荃灣綫。運輸及物流局局長林世雄今日(6日)在電台節目表示，經公眾諮詢後認為中鐵綫設東北荃灣、東北葵涌及荃景圍三個站，可以令整個運輸表現及成效更好，若能駁通荃灣線，可紓緩交通擠塞並方便附近居民。

另外，九龍塘是觀塘綫和東鐵綫交匯點，若配合將來北部都會區的跨境需要，在九龍塘設置站點，亦可為九龍東居民提供便利。至於加推的兩鐵一路新項目，會推進「北部都會區」東面新市鎮發展，包括北環線東延線，擬在東九龍、啟德及洪水橋／廈村，建造智慧綠色集體運輸，林表示，在啟德方面，當局曾審視原本前往舊區的走線，發現技術上有困難及成本亦高，進行規劃研究後，認為可以綠色集體運輸系統服務該區，有關系統屬較節約的系統，能滿足區內交通需要。

他續稱，啟德有逾萬住戶，有郵輪碼頭及體育園，料有關系統將以郵輪碼頭作為東面的終點站，中間會包括啟德體育園在內的三個站，接駁到啟德，而鑑於成本效益，未必能由東邊連接舊區。林又稱，以往政府希望在九龍東的第二個核心商業區，採用單一運輸系統，但經反覆研究後，最終決定以「化整為零」方式，選用多元式組合系統，仍能夠配合第二個核心商業區的發展。