粵車南下第二階段未有實施時間表　當局仍研究是否准車輛入巿區

曾被質疑是對等交換的「粵車南下」計劃，當局早前表示預計明年初起分兩階段推行，首階段只准許澳門或廣東省車輛於港珠澳大橋香港口岸人工島停泊，第二階段則放寬車輛駛入香港市區。運輸及物流局局長林世雄今日(6日)在電台節目表示，第二階段暫時未有實施時間表，目前仍要詳細研究來自澳門或廣東省的車輛是否可以進入本港市區。

林解釋稱，香港面積較小，遊客區集中在維港兩岸包括尖沙咀，存在泊車位不足等問題，要仔細考慮是否讓南下車輛駛入市區泊車，還是在指定地方停泊。另外，安排亦須配合本港路面和隧道使用等實際情況，同時顧及兩地司機「左右軚」的習慣。至於首階段，則預計明年實施，南下車輛可以停泊在港珠澳大橋人工島的香港口岸的停車場，司機或乘客可往機場乘搭飛機，或者經人工島的香港口岸入境本港。

目前本港領牌車輛已多達約81.6萬輛，汽車界代表曾反映擔憂「粵車南下」勢必塞爆香港，尤其是尖沙咀等鬧市泊位嚴重不足；加上兩地駕駛習慣不一，內地司機亦不熟香港法例，橫衝直撞易釀意外，變成馬路炸彈全城驚惶。業界強烈建議僅讓南下粵車在關口泊車轉乘，以策萬全。