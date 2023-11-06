下調股票印花稅　議員指效用低　推基建憂私企唔肯落疊

股市一潭死水。新一份施政報告提出下調股票印花稅的稅率，由現時買賣雙方各按交易金額支付0.13%，目標於11月底完成立法程序。。有議員今日(6日)在立法會一個委員會上指施政報告公布的相關措施後，港股市場由升轉跌，形容為市場反應之一。另有議員關注財政儲備跌至只有6,500億港元，未來又推出大型發展項目，擔心私營企業「唔肯落疊」參加項目，問到政府有何準備措施。

政府今日向立法會財經事務委員會交代施政報告相關措施，會上多人關注刺激股票市場措施及財赤問題。議員蘇長榮指施政報告強調「香港股票市場受外圍因素影響」，但認為美國、日本和印度全部面對相同因素，而對方股票市場就急升，香港就不活躍，又指政府稱制定股票市場措施有效，他直言「一定有效，嗰日特首未講（施政報告）之前，（港股市場）就升500幾點，講完啲措施出晒嚟，最後收市就升100點都唔夠」，相信為市場反應之一。他又問政府「仲有咩後着」？

財經事務及庫務局局長許正宇回應指政府將在多方面着手，一方面從股票市場，一方面從資產管理着手，認為金融市場與資本市場互通，當局亦有推出資本投資者入境計劃。

會計界議員黃俊碩指香港赤性累計1,800億港元，令財政儲備跌至只有6,500億港元，10年內跌穿7,000億港元低位，而香港未來有大型發展項目推出，「全部都要錢」。雖然當局融資委員會和公私營合作，但搶心萬一私營企業「唔肯落疊」，當局會否有兩手準備，以及會否需要和中央溝通。

對於政府財政狀況惡化，赤字擴大，許正宇指政府一直審慎理財，透過保持公務員編制零增長等方式做到節流，收入則要經濟好才會增加，因此政府已提出多項措施促進經濟。他又指政府以往進行大型基建，有多個方式融資，包括政府自行發債和以公私營參與方式，甚至鐵路加物業等，形容方式為多樣。他又認為任何人才政策不指一項，會靠整體配套留人。

施政報告同時提出要成立大型發展項目融資委員會，用作發展北都及交椅洲填海項目，議員陳振英關注委員會成員組成比例及何時公布，又問到融資辦公室是從財庫局調配人手抑或另外招聘。

許正宇指小組成員以政府局長、監管機構，和政府經濟顧問。財經事務及庫務局常任秘書長朱曼鈴指大型融資辦公室會設於財經事務局庫務科，人手會使用庫務科的員工，但由於工作繁重，有需要可能外聘金融顧問、公共財政專家協助作分析，不過細節仍在敲定當中，預計辦公室明年初會正式展開工作。

另一議員，九龍東直選議員鄧家彪指，九龍東甲級商廈出租率不理想，認為當局與其放眼長遠的北部都會區，不如「先做好九龍東嘅CBD」。許正宇強調企業開設公司有綜合考慮，不是政府純粹引導可以做到。