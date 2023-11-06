三隧12.17實施分時段收費　小巴業要求隧道費減半至25元

三條過海隧道擬於下月17日清晨5時起實施「分時段收費」，早晚繁忙時段，東隧、紅隧私家車收費將升至40元，西隧維持60元。港府今(6日)審議相關條例草案時，有小巴業界請願，指紅色公共小巴列為商業車輛，隧道費由過往10元倍增至50元，對前線司機的生計造成極大打擊，促當局調低其收費，收及盡快制訂方案協助業界。

汽車交通運輸業總工會小巴分會陳逢源指出，小巴過海隧道費較原先貴4倍，以前線小巴每更使用5次紅隧、每月開工26日為例，每月隧道費開支多達10,400元。連同每更300元燃料費、500元車租等，整體開支令業界司機難以負擔。

陳續指，面對其他交通工具競爭，紅隧小巴倘提高車費，便出流失大量乘客，結果適得其反。目前紅隧小巴經營慘淡，司機不但變相成為在職貧窮，更可能令心灰意冷而離開工作崗位。他要求政府明確公共小巴作為公共交通工作的角色，並與的士看齊，過海隧道劃一收25元。

議員陸頌雄今在會議上要求運輸署官員曾地視察業界苦況。他又認為，當局無合理解決小巴司機難題，或導致過海小巴停運，令市民出行失去選擇，並造成整體交通運輸更偏向大型運輸集團，認為當局須制訂有效措施作長遠解決。