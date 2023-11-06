議員指打工仔不願供強積金 因不保證回報 倡推追到通脹項目

政府於財政預算案建議提高僱主為其65歲或以上僱員，作強制性公積金自願性供款的利得稅扣減，由現時該等開支的 100%增至200%，以鼓勵僱主挽留或聘用年長僱員。

立法會財經事務委員會今日（6日）討論相關事宜，議員鄧家彪關注政府既然向僱主提供200%免稅，為何不向僱員提供相同安排，又認為對打工仔而言，未必願意供強積金原因為不保證回報，問到政府能否盡快推出追到通脹的強積金項目。對於近日有人聲稱退休提早取強積金後，被控欺詐的問題，鄧關注如果有市民早前表示退休，但其後響應政府號召再就業，會否不能再工作。

財經事務及庫務局副局長陳浩廉指出，政府重視為成員提供更多計劃產品。強制性公積金計劃管理局執行董事(政策)鄭兆勛指政府聽對市民對穩定回報產品的訴求，積金局將就此進行研究。

目前只有逾22萬名65歲以上的人在勞動市場工作，議員蘇長榮指現時只有不足十分一的人購買強積金，關注65歲以上自願強積金供款不踴躍的程度，又問到預計推出新政策後可以吸引多少。陳浩廉指當局經積金局進行諮詢，認為反應正面。