新義安泰龍曾與被告「紋身忠」吵架　證人供稱今次命案屬尋仇

黑幫新義安綽號「泰龍」的江湖猛人李泰龍，2009年在尖沙咀遇狂斬喪命。黑幫和勝和綽號「紋身忠」的梁國忠懷疑涉案，一直遭通緝。他於案發後11年後，由律師陪同投案。他否認一項謀殺罪，案件今（6日）在高等法院續審。 特赦證人稱，「泰龍」被人稱作「尖東霸王」，案發數年前曾跟「紋身忠」吵架，以他理解，今次命案屬於尋仇。

54歲的男被告梁國忠，被控於2009年8月4日在港連同李蘊剛、勞展宏、李鎮江及其他人，謀殺41歲男子李泰龍。當日負責「睇水」的林家俊，續以特赦證人身份作供。他供稱，案發當日，他和「五筒」吳奕彤、「紋身忠」等12人，在大角咀分乘三部車出發，到香格里拉酒店外等候。

庭上播放酒店外的閉路電視片段，顯示當日「泰龍」乘私家車到酒店，「泰龍」甫落車，隨即一輛七人車駛至撞倒「泰龍」，多人自七人車落車，持刀斬「泰龍」，他們行兇後便跑走。「泰龍」倒臥地上，沒有反應。

林今供稱， 「五筒」事前曾說，襲擊「泰龍」會有錢收，但最後他沒有收到錢。林在庭上認出被告，並指雖然事隔14年，他仍然能靠被告輪廓及眼辨認出對方。辯方隨後展開盤問，指出既然犯人欄只得被告一人，其實辨認並不困難。辯方續指，出入境紀錄顯示，被告案發當日不在香港，又說被告參與殺人事件並非事實。林不同意。

案件編號：HCCC 252/2020