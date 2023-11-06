冰毒製成貝殼由墨西哥運港　檢6.4億元貨拘4男女

香港海關偵破歷年最大宗販運固態冰毒案，市值6.4億港元，拘捕4名男女。海關表示，早前根據風險評估及情報分析，鎖定一個來自南美墨西哥、報稱載有海產製品的40呎海運貨櫃。由於寄貨人位於墨西哥的一個住宅地址，利用住宅寄運一個載有海產製品的貨櫃極為罕見，加上南美是其中一個毒品主要來源地，因此揀選該個貨櫃進行檢驗。

關員於10月26日在葵涌海關貨物檢查大樓打開貨櫃查驗，發現內有600多袋海產製品，經過X光逐一檢查該批海產製品，當中約100袋有不尋常影像，即除載有不同種類貝殼外，還混雜了其他貨品。關員打開其中一袋檢查，內有數10多個大小及形狀不一的貝殼，部分顏色及外表與正常貝殼不一樣，再經仔細檢查後，可疑的貝殼外面包裝了一層蠟質，裏面則是以晶狀物體啤成一個貝殼形狀。抽取樣本作快速檢查，顯示對冰毒呈陽性反應，最終在約100袋海產製品中起出1,100公斤懷疑冰毒。案件顯示，販毒集團花盡心思，把冰毒製成貝殼形狀，外層以一層蠟包裹，並混入大量正常貝殼作掩飾企圖魚目混珠。貨櫃內600多袋海產製品中有100袋混有冰毒，企圖利用大量貨品作掩飾，以增加海關人員驗貨時的難度。

海關毒品調查科跟進案件，發現有人透過通訊較件指示本地物流公司，把該批海產製品由葵涌貨櫃碼頭運到上水古洞一拆貨場，該拆貨場亦扮演儲存倉角色。經過連續10日的監控遞送行動後，上周六(4日)發現一名男子在火炭一工業大廈收取該批貨品，並將其搬入一個逾800呎單位。當日傍晚，該男子步離工廈時，關員遂拘捕該名報稱無業的27歲男子。關員在單位內檢獲大量包裝工具，部分貨品的包裝被拆開，相信上址是一個大型的毒品儲存及分銷中心。因單位內有大量紙盒，驟眼下以為是包裝精品及禮品的紙盒，而該些紙盒尺寸不同，估計是區分不同重量的毒品。相信部分毒品會被轉移到較細規模的分銷中心，亦不排除部分會轉移到其他地方。

此外，關員在該工廈單位內發現壓力機及模具，不排除販毒集團稍後處理另一些類型的毒品，包括海洛英或可卡因。案件中共3男1女(27至60歲)被捕，包括運輸司機、拆貨場及物流公司負責人、以及把毒品搬入工廈單位的27歲男子。經初步調查，相信該名27歲男子為販毒集團骨幹，負責收貨、看倉及包裝毒品，他現時被扣查，將會被控以「販運危險藥物」罪名，餘下3人則獲准保釋候查。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。