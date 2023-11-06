參選中大校友評議會常委遭DQ　兩男子申司法覆核促推翻決定

中大校友評議會選舉中，兩名參選人被常委會「DQ」。他們質疑常委會既沒有解釋理據，也沒有讓他們辯解，屬不合法及有違《基本法》。兩人上周四（2日）入稟高等法院提出司法覆核，要求法庭裁定「DQ」決定無效。司法機構顯示，案件暫未排期聆訊。

兩名司法覆核申請人分別是謝煒洛和孫昊賢。建議答辯人是香港中文大學校友評議會。2023年1月28日，兩名申請人遞表參選校友評議會常任委員選舉。同年2月3日，校友評議會常務委員會透過電郵通知兩名申請人，指他們不符合參選資格。申請人提出多項司法覆核理據，首先，《基本法》賦予市民選舉及被選舉權，答辯人沒有給予合理機會，讓申請人回應，便作出最終決定。

其次，答辯人沒有解釋為什麼申請人不能參選，答辯人在決策過程中，可能無法適當地審視相關因素， 何況就今次事件，沒有證據顯示，披露取消資格的原因的壞處多於好處。最後，申請人指答辯人的決定屬不合理。申請人要求法庭頒令，答辯人的決定不合法及或程序失當，並撤銷答辯人的決定，同時要求答辯人支付訟費。

案件編號：HCAL1971/2023