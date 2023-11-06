虛擬地質呈現地貌　3D岩石模型增互動性　教師：學生更投入

本港於9月遭逢世紀暴雨，引發多區山洪暴發、山體崩塌，令港人關注極端天氣的破壞及影響。土木工程拓展署聯同教育局今日（6日）推出中學地理數碼新教材，促進學生自主學習，以及提升對本港斜坡安全的認識。有試用教材的老師表示，相比起原有教材，新教材互動性強，且善用數碼科技，例如虛擬地質考察路線可幫助全面觀察地貌、岩石3D模型令教學更同步、更有效率，提升學與教效益。

土拓署轄下土力工程處表示，原有教材於2008年推出，鑑於科技進步、學習模式轉變，處方去年建議更新教材，並邀請了9名地理科教師為顧問。處方總土力工程師呂樂心表示，教材加入動畫及互動遊戲元素，並利用360全景模式，拍攝並製作了糧船灣 、蒲台島及東平

洲3條虛擬地質考察路線。呂樂心又表示，收到老師反映岩石教學樣本不足，今次教材利用了業界使用的攝影測量技術(photogrammetry)，呈現15塊本港常見岩石和礦物樣本的高清3D影像，包含於教材內。

使用新教材進行試教的聖公會鄧肇堅中學周玉蓮老師表示，相比原有教材，新教材深淺適中，且運用地圖等資訊圖表(infographics)，增強學生對空間分布聯繫的理解，而虛擬地質考察路線則有助更全面呈現地貌：「例如東平洲既龍落水，就算去到現場都只係睇到一部分，但睇(虛擬地質考察路線)啲片段同圖就好清楚睇哂。」

周玉蓮又表示，岩石3D模型十分清楚呈現各種岩石及礦物特質，令課堂上講解相關內容時更同步、更有效率：「如果係實體(樣本)一個傳一個，傳到後尾我可能已經講緊第二嚿石。」

新界西貢坑口區鄭植之中學葉詠兒副校長亦有試用教材，她表示新教材為網上學習資源，有利學生自主學習，並指教學上需要大量相片，新教材正好能配合要求。葉詠兒亦指，教材具互動元素，相比傳統教學模式，學生上課更投入。