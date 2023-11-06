司法機構電子化被批落後　斥人員招聘失敗一塌糊塗

司法機構電子化進程慢一直為人詬病，在立法會今日（6日）的司法及法律事務委員會會議期間，有議員指內地法院的電子先進設備「非常到位」，而香港則「非常落後」，直言是「天與地」的比較；亦有議員針對司法人員招聘情況，旨若以結果為目標，政府的招聘是「失敗得一塌糊塗」。

有議員指內地法院的設備非常到位，審訊期間即時便有訴訟的謄本，且完結審訊後可即刻校對，對比香港則非常落後，尤其當申請審訊文本的需時長及昂貴，兩者是「天與地」的比較。司法機構政務長梁悅賢回應指現時7成以上法庭有中央網絡控制裝置，所有需要電子科技設施都可以運用，包括視像會議、多媒體功能提證及電子文件冊等等，而文本方面也正積極推展裝置，經過過往一年探索和試驗，相關設備大約在年底運用，且長遠會探討全面採用，但目前需要逐步推行。

司法機構推出「綜合法院案件管理系統」，讓法庭使用者透過電子模式處理與法庭有關的文件和繳付款項，以及利用電子文件冊進行聆訊、推行遙距聆訊及爲特定法庭服務提供電子預約系統等。文件指司法機構準備在某一期限後規定所有有律師代表訴訟人的訴訟必需使用「綜合系統」，並將於將於2023年年底諮詢法律界及其他持份者。

但議員簡慧敏指目前當局僅訂立限期，但沒有增加誘因吸引公司使用系統，又詢問使用率。梁指截至8月尾，大概有285間公司註冊，而使用率穩步增加，稍後也會出文件講述如何落實使用，亦進行多項宣傳推廣工作，如30多場簡報，有380多個律代表來到法庭。

司法人員薪常會在今年提交報告，建議2023至24年度法官及司法人員增薪3.62%，議員簡

慧敏詢問會否檢討薪酬調整的一籃子因素，但署理行政署長任雅玲表示機制「行之有效」，暫時未有計劃檢討。針對司法人員長期不足問題，議員廖長江直斥若招聘工作以結果為目標，政府的招聘是「失敗得一塌糊塗」，並稱對當局工作感到「失望」。

有議員指香港法院的電子先非常落後。