港府思慮欠周全　粵車南下必生亂

港珠澳大橋「港車北上」計劃推行4個月下，港府計劃明年起兩階段落實「粵車南下」，期望最終內地居民能夠自駕來港。不過，駕駛師傅及市民均對計劃存疑慮，除了擔心本港地少車多難容納，亦憂慮兩地人駕駛習慣及態度有異，再加上粵港交通標誌不同，容易惹意外，建議當局要求「粵車南下」司機先上駕駛先修課堂，避免出現盲頭烏蠅。

港車北上自今年7月1日推出以來大受歡迎，於重陽節長周末期間已經錄得單日4200架次的最高紀錄，但既然有來，便難免有往。運輸及物流局局長林世雄表示，政府正積極與內地商討粵車南下，首階段是當港珠澳大橋人工島大型自動化停車場項目完工後，可供廣東省旅客南下泊車，再轉機前往外地，或利用港珠澳大橋口岸進入香港，第二階段則是全面開放內地旅客自駕來港。

不過，社會各界對粵車南下議論紛紛，《東呼即應》亦訪問市民及駕駛師傅。他們大多擔心道路安全、塞車，以及違例泊車會否惡化。市民文先生表示，內地人駕駛比較「隨意」，擔心容易引發交通意外；楊小姐則指，香港地方細小，難因應粵車南下而制定新措施改善行車環境；盧先生亦相信，內地車爭路下，街道會變擠迫，港車行走的空間會減少。

除了市民憂心之外，商用車輛司機更擔心有內地司機「行錯線」導致險象環生。香港商用車輛駕駛教師協會主席鄭楚光表示，兩地司機「左右軚」的駕駛模式，或成為內地司機在港出意外的潛在因素。他舉例有在內地學車的本港司機在交通燈前、較闊路口會「行錯線」，及至於迴旋處，該些司機會按內地的習慣向右駛，存在一定危險性。

鄭楚光續指，內地人駕駛習慣和香港人不同，港人較習慣遵守交通規則，內地人行車則較為隨便一點，而且加上兩地交通標誌不同，容易考起內地司機。鄭亦提到，香港兩個迴旋處的設計容易令司機迷失惹意外，惟設計多年來並沒改，促港府盡快修正，又建議當局要求申請粵車南下的司機先到指定場地練習，適應本地交通情況，能夠確保兩地交通及駕駛者的安全。