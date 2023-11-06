男教師交流團期間疑性侵5女生　教育局展開調查

天水圍區一間中學爆出風化案，東網接獲投訴指，該校今年4月舉辦內地交流團，期間一名帶團男教師疑多次向至少5名女學生施「鹹豬手」，包括摸膊頭、掃背及插腋下。學生、家長，甚至有同校教師曾要求校方跟進，惟事隔逾半年仍未有結果。據悉，涉事男教師目前仍在該校工作，而校方僅禁止他接觸學生。教育局回覆查詢時證實事件，並正作出調查及跟進。

事發於今年4月初，該校校監、校長及數名教師帶領約20名學生，前往內地長春交流。有受害女生透露舉手時被該名男教師用手指插腋下，同日向校長及校監反映，惟對方回應只着學生要學懂保護自己，令她非常不滿。交流團結束返港後，同校一名教師認為事態嚴重，遂要求校方跟進。受害女生指，校方同月內曾多次約見受害學生及家長，惟校方無正面回應，會否就此事辭退該名教師，僅稱「要跟程序」，甚至一度解釋涉事男教師「平日同個女係咁玩」。

據了解，涉事教師在較早前任教的學校，涉及多宗對女學生作出不合宜的身體接觸的事件。面對校方不作為，多名受害女生已飽受折騰，他批評校方絕不能姑息養奸，為求校譽而不惜隱瞞事實，要求即時辭退涉事教師。他又指，該教師目前被安排毋須授課及參與課外活動，而校方需聘請代課老課接替工作，亦有浪費公帑之嫌。

教育局回覆指，有關學校已就事件通報當局，學校已啟動危機處理小組處理。教育局正按既定程序作出調查及跟進，若發現有違反教師專業操守的情況，必定會嚴肅處理。教育局會與學校保持緊密聯繫，以及提供適切支援。