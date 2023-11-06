政Whats噏：外界對外勞宿舍存疑　議員要求立會組團參觀

郭偉強話「紙上談兵唔理想」，去現場環境睇好過睇文件。

各行各業都話人手短缺，政府早前宣布多個輸入外勞計劃，其中包括「建造業輸入勞工計劃」。外勞嚟香港首要解決佢哋嘅住宿、生活等問題，政府早前將元朗潭尾社區隔離設施改裝作為中央宿舍。不過，外界好似對宿舍存有疑問，議員郭偉強、黃國同梁子穎就聯署要求立法會組團參觀呢個外勞宿舍啦！

元朗潭尾社區隔離設施喺上月正式啟用，一共提供1,800個單位，配備基本家具、電器，政府話可以比大約7,000人入住，目前首批大概就有50人正式入住啦！政府話宿舍設有生活所需設施，包括衞浴間、洗衣房、茶水間、醫療服務室、無線網絡、公共活動空間、文娛康樂設施、便利店同自動售賣機等。

政府話為免對社區造成影響，總承建商會安排輸入勞工喺當區朝早繁忙時間開始前離開營舍範圍，前往唔同工地地點，部分勞工會喺工地或其他地點晚膳後分批翻去宿舍。

實際上，有區議員曾經話擔心外勞因文化差異而起衝突，而郭偉強亦話社會大眾對外勞宿舍嘅管理安排、區內交通同居民生活嘅影響都存有疑問，所以希望立法會人力事務委員會安排議員到場參觀，佢話「紙上談兵唔理想」，去現場環境睇好過睇文件咁話。

作為勞工界議員嘅佢，都話自己去參觀都可以了解多啲，而如果外勞遇到咩問題都可以搵佢。至於1,800個單位比7,000人住會唔會令住宿環境唔理想，佢話呢啲單位應該唔夠，但由於未知有幾多人願意來住，所以未來都需要再評估係咪要增加宿舍。

咁最後個參觀可唔可以成事呢？郭偉強話其實立法會都有好多參觀活動，之不過佢哋覺得元朗潭尾外勞宿舍好有需要睇，相信事務委員會主席陸頌雄都會幫手同政府、宿舍營辦商交涉咁話。