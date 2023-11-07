房協奪8項目規劃及建築獎　靠明華大廈重建項目食糊

香港房屋協會近日奪得8個項目規劃及建築獎項，當中2個獎項更屬國際級殊榮。以項目來計算，明華大廈第一期重建項目及「長者安居樂」住屋計劃項目豐頤居囊括了6個奬項。

明華大廈第一期重建項目則於「香港規劃師學會周年大奬2022」中獲評該年度最高榮譽的銀獎；房協策劃及發展經理王文君更獲頒「青年規劃師大奬 — 傑出成就獎」殊榮。明華大廈第一期重建項目早前亦於「新加坡規劃師學會規劃大獎2023」中，獲得由新加坡規劃師學會及香港規劃師學會聯合頒發的卓越規劃大獎 — 榮譽獎，表揚項目創新、可持續及完善的規劃，以應對土地短缺、人口稠密等挑戰，被視為新加坡和香港兩地規劃界的典範。

明華大廈以「綜合重建模式」分3期發展。第一期重建項目已於2021年落成，提供966個出租單位，當中三分一單位具備「可改動設計」，讓用戶按需要改動空間配置。2幢大樓設計充分考慮採光、通風及美觀等因素，大樓的紫色及黃色外牆配搭，更營造出獨特的花園感覺，亦讓長者容易辨認。

另外，今年初落成的豐頤居獲得香港設計大奬2023「建築–住宅–已建」組別的金獎。香港設計大奬由全球各知名設計品牌及工作室組成的BETTER FUTURE主辦，以表揚有助建設更好未來及可持續發展的創新設計。此外，房協亦於香港綠色建築議會及環保建築專業議會合辦的「環保建築大獎2023」中連奪4個奬項，當中豐頤居再奪一個優異獎及一個聯合國可持續發展目標特別嘉奬。豐頤居共有312個單位，為年滿60歲的中產長者提供長者友善的獨立單位、一站式醫療護理及康樂設施，以及護理安老院舍等配套，幫助他們居家安老。