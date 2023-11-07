玫瑰崗校方倡全校轉讀余振強紀念第二中學　家教會稱可以接受

創校64年的玫瑰崗學校，其私立幼稚園及小學將於2024/25學年起併入香港道爾頓學校；而受資助的玫瑰崗中學亦於2025/26學年停辦，該校「過渡委員會」提出方案，安排中一至中五學生下學年起轉到余振強紀念第二中學(余二)就讀。玫瑰崗中學家教會主席包比達今日(7日)在電台節目表示，已別無他法，有關方案可以接受，家長及學生需要走出困局。

包比達續稱，目前未知有多少家長會同意轉校，因為仍有家長表明不願意，另有人認為余振強紀念第二中學太遠。另外，包表示今日是玫瑰崗中學陸運會，可能是最後一次，學生都很珍惜。

玫瑰崗學校「過渡委員會」日前公布最新方案，建議所有中一至中五學生，在下學年9月1日轉往余振強紀念第二中學，若中四至中五學生選擇不轉往該校，可在原校完成高中課程，而中一至中三學生則在完成初中課程後轉校升學。有關方案要中一至中五級學生總人數過半同意才會開展，否則會進一步商討。

校方又指稱，「余二」是位於香港島的天主教學校，能容納玫瑰崗中學中一至中五共17班學生，又稱「轉學的學生人數愈多，能轉往余二任教的教師也愈多」。初中生最多讀至中三便要轉校，2025/26學年完結後停辦。學校已計劃聯繫特定學校，包括聖貞德中學、余二、中華基督教會桂華山中學和北角協同中學，特別考慮玫瑰崗學生。

包比達認為不能「綁死」師生接受方案，部分家長或因新校須跨區而卻步，亦有部分高中生傾向於玫瑰崗畢業。包相信校方已與余二談妥教師轉任安排，或按師生比決定最終增聘人手，而師生均不能再「硬頸」拒絕其他方案，慨嘆已提出及盡力爭取保留學校惟均告失敗。