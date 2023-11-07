宏照道項目可吸納彩虹邨居民　議員：保留原有社區網絡

消息指，房委會將選定分階段重建在1962年入伙、有超過60年歷史的彩虹邨作為高齡公屋重建項目的對象，最快年底公布。公屋聯會主席文裕明今早(7日)在電台節目表示，彩虹邨樓齡已達60年，房屋質素偏差，居民亦反映希望重建。屋邨租金相對較平，相較高昂的樓宇維修費用，以公帑使用的角度而言，重建亦合理。

不過，他提到彩虹邨屬大型屋邨，有7400多戶，若搬遷計劃分兩至三期進行，估計需要20年左右才能完成。他建議當局考慮以宏照道的公屋項目用作接收，並先處理彩虹邨內一些學校或較矮的建築物，利用有關土地建新樓用作安置。

同場的議員鄧家彪則認為，若透過宏照道的項目吸納彩虹邨的居民，相信可處理約半數居民。另外，很多街坊已在此住了40、50年以上，不少人為老相識，甚至有姻親關係。若同一批街坊可搬遷至新社區，相信可較好地保留彩虹邨原有的社區網絡。

房屋局局長何永賢回應時指，當局選取重建屋邨時會考慮樓宇的結構質素、維修保養的費用和難度，以及能否在就近或同區安置居民。考慮到屋邨重建價值，若屋邨規模太細，重建能增加的單位不多，加上政府已要求發展項目約5%的住用總樓面面積，撥作社福設施。她認為大部分老舊屋邨鄰近市區，周邊早已發展，就近安置有難度。