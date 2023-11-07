涉轉走集團資產逾千萬元買名錶手袋　前瑞銀聯席董事認罪判監7年

時任國際金融機構瑞銀集團聯席董事（associate director）林忠耀，2020年起被指將集團的資產轉走逾千萬港元，再買名貴手錶手袋，他在事件揭發前辭職，準備飛往英國時，結果於機場被捕。他今（7日）在高院承認兩項盜竊罪及兩項洗黑錢罪，法官指，被告行為明顯有計劃，嚴重違反誠信，而洗黑錢罪牽涉國際原素，判被告入獄7年。

現年42歲被告林忠耀，洋名Charles，案發時是瑞銀聯席董事，月入7.75萬港元。他今日承認兩項盜竊罪及兩項洗黑錢罪。兩項盜竊罪橫跨2020年3月13日至10月27日，涉款共約187萬美金（折合約1462萬港元）。兩項洗黑錢罪則發生於2020年3月13日至2020年12月8日，涉款約1070萬港元。案情指，2020年初，瑞銀集團香港及新加坡分支開展一個項目，並訂立了一些條款，旨在補償之前向客戶收取過多手續費。被告是項目負責人。

同年11月，集團發現補償金額超過條款所列明，展開內部調查，發現上述項目團隊，曾46次將款項轉移到與瑞銀及其客戶無關的戶口。2020年2月及3月，被告先後改名，名字與其中兩個需要補償的客戶相同，並用該兩個名開銀行戶口。至2020年10月，被告改回原名。2020年3月13日至2020年12月8日期間，被告的銀戶收到不明來歷的金錢。2020年12月3日，被告在香港國際機場被告，當時他身攜移民英國相關文件。

案件編號：HCCC98/2023