青年闖餐廳刀傷女東主　被告認罪還押至11.21判刑

無業青年於去年8月，突然闖進慈雲山一間餐廳後，突然用刀斬傷老闆娘，他最終被其他食客制服，其背包內亦藏有另一把刀。被告今（7日）於區院承認有意圖傷人及管有攻擊性武器罪。辯方求情指被告本身有精神病，且會幻想自己是國家主席，並認為中國被美國欺凌，涉案店舖為「黃店」，且受美國控制所以才襲擊老闆娘。法官決定先提取被告的精神科及心理學家報告，並還押至11月21日判刑。

現時20歲的被告馮志達，被控於2022年8月24日，在香港九龍慈雲山嘉華大廈地下A&C號舖八道餐廳，意圖使曾姓女事主身體受嚴重傷害而非法及惡意她，及於同日管有攻擊性武器，即一把生果刀，意圖將其作非法用途使用。辯方求情指，被告的母親有精神病，他自己亦有精神病，且在童年時受人欺凌。他又幻想自己是國家主席，認為根據歷史，中國人受日本及美國欺凌，希望可將非洲人基因混入中國人當中使其變強壯。辯方指因社會事件而引發他對欺凌者的仇恨，並認為「黃絲」受美國控制，並把他們代入為欺凌者。辯方強調是次事件與政見無關，全因被告的精神病引發，被告亦對事主感抱歉並於求情信向她道歉。

案情指，事主為八道餐廳老闆娘，並不認識被告。當日上午被告走進餐廳並由事主招呼他，但他但被告人沒有說話。被告人經詢問下得知餐廳正營業，其後突然拿出刀斬向事主頭部兩下。事主跑離被告人，他衝向事主續施襲，事主用右手擋格，被告則再刺傷她右肩。被告最終被制服並丟下刀，執法人員其後到場拘捕被告，警誡下他承認「因為我唔中意間舖，所以我就帶咗把刀去傷間舖入邊啲人」。人員其後在被告人背包內發現另一把刀。被告其後稱因一時衝動犯案，又指涉案餐廳是「黃店」因政治立場不同，加上16歲起發現自己性無能，故決定購買兩刀施襲。事主被送院後證實頭部及右頸等有裂傷，但於同日出院。

案件編號：DCCC 2052/2022