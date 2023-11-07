垃圾徵費半年適應期或延長　公屋三無大廈及鄉村住戶獲派膠袋

垃圾徵費明年4月實施，港府早前指不會再押後徵費，最新指可按需要延長半年適應期，而首半年亦會向公屋、三無大廈及鄉村住戶供應指定膠袋。當局稱正研究膠袋派發方法，又認為垃圾徵費與亂拋垃圾的執法界線清晰，相信不會出現執法混亂。

立法會一個附屬法例小組委員會今日(7日)開會討論實施詳情，議員陳紹雄問及為期半年垃圾徵費適應期會否延長，環保署副署長陸嘉健回應指，當局預料市民熟習新的扔垃圾模式需時數年，有需要時會延長適應期，期間主以口頭勸喻違規的市民；重複違法才會執法，重點是宣傳教育。

議員鄭泳舜則關注亂拋垃圾和垃圾徵費的執法會否混淆。陸嘉健指出，市民於食環署垃圾站扔垃圾必須用指定袋；而隨街扔垃圾屬於亂拋垃圾，執法點並沒重疊。另外，三無大廈、公屋和鄉郊村屋住戶會首半年可獲免費指定袋。陸嘉健續指，該署正考慮村屋等住戶的指定垃圾袋派發安排，稱現時有兩個方案，包括透過承辦商逐家逐戶派發指定袋；或派領取卡予市民到指點地點領袋。

環境事務委員會主席葛珮帆則關注垃圾徵費宣傳不足。陸嘉健稱早8月中已開始宣傳垃圾徵費的日期等，本月中會宣傳如何廢置垃圾，亦會針對外傭等群組宣傳；明年2月才會宣傳如何購買指定袋。他希望潛移默化改變市民習慣。

環保署續指，會舉辦簡介會與不同持份者溝通、為相關業界前線員工提供專題培訓及支援、擴展社區回收網絡和改善回收設施，加強減廢回收的公眾教育和宣傳，讓各界充分準備。