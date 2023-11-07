職訓局課程周四起准報名　設網上通道助專長生遞交資料

職業訓練局下學年開辦的課程由後日起(9日)至明年2月29日接受學生報名。因應教育局今年7月初公布《副學士學位及高級文憑課程的新修訂通用指標》，以及上調副學位特殊收生學額佔比至院校收生總數的10%，職訓局高級助理幹事郭展幹指，校方將在網上報名平台增設資料提交通道，方便在非學術範疇取得成就的學生，包括科技創新、工程、藝術、音樂、體育、烹飪、社會服務或領袖才能等，遞交資料。

郭續指，即使學生未達相關課程的入學門檻，校方亦會有特別的考慮。除了學生在非學術範疇的表現，校方亦會評估學生對相關學科的興趣程度，以及學生是否有能力完成相關課程。過往副學位的特殊收生學額佔比為3%，現時增至10%的彈性，有助吸納有專長的學生。

此外，職訓局本月初宣布成立香港資訊科技學院，首屆學生預計於下學年入學。學院院長許仁強表示，待香港學術及職業資歷評審局批准後，現時由香港專業教育學院提供的資訊科技和相關科技課程，將於下學年起轉由學院繼續營運，預計將提供11個高級文憑及2個基礎課程文憑。

許補充，除提供職前培訓，例如高級文憑及基礎課程文憑等職前課程，學院亦將提供名為Skills Up的在職培訓服務，與行業夥伴、專業人士，以及其他持份者合作，提供技能再培訓及技能提升等培訓課程，為行業從業員、企業專才，以及在職人士裝備數碼技能。

郭展幹提到，過往職訓局高級文憑的非本地生佔比少，難處之一在於相關資歷無法互認。新一份《施政報告》提到，港府將與內地當局合作推進相互承認副學位程度學歷，並以試點方式試行資歷互認；亦提出「職專畢業生留港計劃」，容許2024至25學年及2025至26學年，來港修讀指定職訓局全日制高級文憑課程的非本地生，在畢業後申請留港工作，試行2年。郭認為，有助吸引非本地生報讀職訓局的課程。