港鐵太和站搶手機劫案　3名15歲少年落網

前晚(5日)7時許，一名38歲男子相約買家到港鐵太和站交收2部共值約1.9萬港元的iPhone手機，期間有2名賊人走近施襲，企圖搶奪其背包及該2部iPhone手機，幸好事主在熱心市民協助下嚇退賊人，力保不失。執法部門經調查後，相信雙賊有一名同黨在場協助行劫，繼而透過情報分析鎖定他們的身份，昨日（6日）至今日（7日）採取行動，在跑馬地及上水區以涉嫌「企圖行劫」拘捕3名15歲少年，他們現正被扣留調查。

消息指，被捕人士為朋友關係。事發當晚，2名落手行劫的賊人「悉心打扮」，以一部西班牙搶劫犯罪劇集的角色造型面具遮臉，甫見事主即瘋狂進攻。雙方糾纏之際，不少市民均誤會有人打架，紛紛致電報案。其中一名在附近擺檔的檔主察覺事有蹊蹺，挺身而出喝停賊人，並且奮勇協助捉賊，而雙賊見「大勢已去」，隨即撞開圍觀街坊奪路而逃，最後逃去無蹤。事主身體多處捱打，所幸只痛不傷，毋須送院。

執法部門重申，行劫案是非常嚴重的罪行，一經定罪，最高刑罰可判處終身監禁。另外，部門亦藉此勸勉年青人切勿因一時貪念，賠上寶貴前途。