調查指本港僱員明年實際加薪1.7%　幅度稍遜今年

本港打工仔明年有望加薪！有人力資源顧問機構今（7日）發表新一份薪酬趨勢調查報告，預測本港僱員薪酬平均增長4%，慮及通脹因素，實際薪酬增長為1.7%，較今年少0.1個百分點，低於亞太地區平均2.2%水平。而新加坡今年僱員實際薪酬則錄得1.5%跌幅，料與當地通脹率高企有關。

由ECA International發表的調查報告指，涵蓋超過70個國家和地區數據。報告指，今年香港僱員薪酬名義上增長為4%，並預計明年將維持相同增幅。與亞太地區及全球其他地區相比，香港僱員受惠於本地低於平均水平的通脹率，使明年的實際薪酬將持續地增長。然而，明年本港通脹率預計達致2.3%，香港僱員的實際薪酬增長將為1.7%，低於亞太地區平均2.2%水平。

報告又預測，明年亞太地區的平均實際薪酬增長為2.2%，較全球平均增幅高逾1倍。其中，內地實際薪酬料上漲4.1%；台灣及澳門分別升2.5%及2.3%；新加坡今年跌1.5%，預期明年升0.5%

ECA International亞洲區域總經理夏力信表示，本港的名義薪酬增長一如所料在今年反彈至疫情前的水平，同年實際薪酬增長在亞太地區的排名居中，但仍遠高於新加坡，原因是新加坡於當地通脹率持續高企，導致今年際薪酬錄得跌幅。