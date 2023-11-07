打消脂針出疹及膿腫感染群組維持17人　涉事IG帳號增至4個

「女悅醫美」顧客打消脂針懷疑相繼受感染案，衞生署衞生防護中心今日（7日）公布懷疑膿腫分枝桿菌的感染群組的調查進展，指今天沒接獲新增個案或新增接受注射地點，懷疑感染群組共涉及17女。不過，最新調查發現，再多一個Instagram「852beauty_clinic」帳號懷疑涉案。

中心呼籲曾光顧以下3個處所或經以下4個Instagram帳號安排並接受相關注射後懷疑出現相關症狀的人士，應盡快求醫及聯絡衞生防護中心。中心人員會評估他們的情況，並於有需要時作進一步跟進。根據初步調查資料，中心不排除涉及無牌行醫。調查仍然繼續進行，包括「90s__beautygirls」、「galsglam.beauty」、「beauty_hklady」、「852beauty_clinic」。

中心已就相關個案設立查詢熱線，逢星期一至五（公眾假期除外）由上午9時至下午5時30分運作，以接聽市民查詢。熱線由11月3日起運作，截至今午3時共接獲16宗查詢，當中5名介乎25至32歲的女士表示曾接受相關注射服務後出現相關病徵。