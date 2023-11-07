當局擴大非本地學生收生　議員關注如何保障本地學生權益

早前發表的施政報告中，提出多項教育政策，立法會今（7日）進行教育事務委員會會議期間，有議員指政府擴大非本地學生收生時，如何保障本地學生權益，措施能夠提供多少人才等，教育局局長蔡若蓮表示反對用「保障」二字，而應鼓勵同學「擁抱」和「支持」國際化多元化；亦有議員詢問現有大學可否搬入北都大學教育城。

議員梁子穎詢問擴大非本地學生收生後，學校資源上是否充足，又如何保障本地大學生。蔡若蓮回應指擴招非本地生採用「循序漸進」方式，學校會考慮學生照顧、教職員人手、教學空間、宿舍等配套，擴招的40%分配到平均4年落實，每年大概多招收5%，又表示不應用「保障」二字，因擴招非本地生是為為本地學生創造更多元、國際化網絡，指封閉的心態會浪費香港作為國際教育樞紐機會，鼓勵同學「擁抱」和「支持」國際化多元化。

議員吳秋北則詢問當局有否評估目前發展專上教育樞紐的措施，能夠提供多少人才，和人力資源規劃如何配合，蔡若蓮指世界發展急速變化，大學會因應社會發展趨勢，如創科發展、8大中心訂立課程，訂立kpi。針對應用科技大學，蔡指大學希望精專範疇，加強業界溝通，對比目前自資大學要有不同學科，因此兩者有不同，又指應用科技大學的學生出路和企業掛鈎，希望做到「未畢業已經有人訂」、企業包辦。

議員陳凱欣指未來北部都會區將有北都大學教育城，而目前九龍市區都有大學，會否讓現有大學搬入北都大學教育城，騰出市區黃金地段，蔡回應指不排除此可能性。

針對小學常識科將於2025至26學年拆分成人文科和科學科，議員林新強擔心餘下大約1年時間，學生會否如同高中公民與社會發展科第一年般沒有書本上堂。蔡指專責小組每個星期都會開會，並會在下個月之內出到課程框架。

議員朱國強指現時幼稚園營運危機嚴重，有不少幼稚園要關閉，但局方「視若無睹」，蔡表示政府雖然對香港幼稚園大幅資助，但幼稚園仍然是私營機構，因此希望資助可以用來提高教育質素，並非保留幼稚園數目，又指疫情有多次一筆過撥款，但如果是長遠問題，政府好難從公帑不停資助以維持私營機構營運，又指如果租金太貴，鼓勵幼稚園找到更便宜的租金的地方，去申請政府的搬遷津貼，稱幼稚園不應「一味叫政府買單」，而要努力嘗試。