流浮山一豬場驗出非洲豬瘟病毒　漁護署將銷毀豬隻

漁農自然護理署今日(7日)公布，漁護署人員昨日巡查元朗流浮山一持牌豬場，並從32頭豬隻中抽取了樣本作檢測。結果發現其中16頭豬隻的樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。漁護署根據非洲豬瘟應變方案，已即時禁止有關豬場運出任何豬隻，直至另行通知。為謹慎起見，本署將安排在場內銷毀豬隻。

發言人強調非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不會構成食物安全風險，豬肉煮熟後可放心食用，市民無需擔心。漁護署已即時就相關個案通知所有本地豬農，亦已派員巡查有關豬場3公里內的其他3個豬場，並無發現豬隻健康有異常。為審慎起見，漁護署亦已暫時禁止這些豬場運出豬隻，並進行豬隻採樣及檢測，以確保豬場沒有受到感染。至於3公里以外的其他豬場，亦無收到豬隻有異常情況的報告。漁護署人員會提醒豬農妥善實施良好生物保安措施，並繼續密切監察以及早發現豬隻異常情況和豬場是否受到感染。

個案不會影響本地屠房運作，亦不影響整體活豬供應。上水屠房及荃灣屠房自2019年6月起已實施「日日清」措施，即所有運到屠房的活豬會在24小時內屠宰，屠房內不同位置的豬欄每日均會清空，並進行徹底清潔消毒，進一步加強屠房生物保安及減少豬隻在屠房感染疾病的機會。