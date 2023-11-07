政Whats噏：訪榕樹澳魚排　張欣宇指香港漁業大有可為

除咗金融同地產，漁業可能係香港未來經濟嘅重要領域。議員張欣宇指香港土地短缺，但海洋方面就擁有世界一流嘅豐富資源，只要好好利用優良嘅天然水質，以及繼續加強香港食品安全嘅信心保障，相信本地嘅新一代科技養殖魚，有潛力打出口碑，成為一個高增值嘅香港新興產業。

尋日(6日)張欣宇同漁護署助理署長黎存志一齊去到榕樹澳嘅本土養殖魚排，交流及討論本地養魚業界嘅發展前景。佢話猶記得幾個月前第一次到訪魚排時，好多魚苗都仲係好細條，結果幾個月後已經成群長大，條條都非常肥美。佢話會面中得知本土養殖自主研發嘅臭氧機獲得「日內瓦國際發明展」金獎外，亦連下兩城奪得其他國際獎項，大家都覺得非常鼓舞。

喺提高漁業同養殖業嘅生產力之餘，張欣宇認為年輕一代嘅傳承亦非常重要，佢話席間有本養殖領軍人提及計劃成立漁業學校，而署長亦介紹未來香港海洋養殖既方向，以及政府有計劃喺北部都會區嘅三寶樹濕地公園推動科技養殖漁業。佢希望未來年輕人能夠更容易獲取知識入行，以及香港漁業能夠打出名堂。