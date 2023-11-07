粵港聯合打擊非華裔非法入境者　3日拘127人

入境事務處（入境處）與廣東省公安機關等部門於本月4日至6日，一連三日進行代號「獴獵-3」的粵港聯合執法行動，針對打擊非華裔非法入境人士。行動中，粵港兩地合共拘捕127人。

該項行動中，入境處聯同執法部門人員在全港各區進行反非法入境者的聯合執法行動，巡查非法入境者的匿藏黑點；入境處亦展開反非法勞工行動，加強打擊非華裔非法入境人士。同時，粵港兩地執法人員亦加強海上聯合巡航，截查可疑船隻以堵截非法入境人士從水路偷渡入境。

在香港的行動中，執法人員成功拘捕70人，突擊搜查超過218個目標地點，截查60艘可疑船隻及990名可疑人士，當中檢獲兩艘快艇。被捕人士當中，兩名23及28歲內地居民男子及一名29歲持擔保書（俗稱「行街紙」）印度籍男子涉嫌協助及教唆他人非法入境及留在香港被捕。另外22名男子涉嫌非法入境被捕，分別為2名內地居民、9名孟加拉籍、7名巴基斯坦籍、3名印度籍及1名越南籍人士，年齡介乎22至56歲。

此外，5名內地居民及31名非華裔人士在反非法勞工行動中被捕，分別涉嫌違反擔保書條件、從事非法工作、逾期逗留等罪行。31名非華裔人士為6男25女，年齡介乎23至50歲，當中包括7名持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。入境處亦拘捕9名涉嫌聘用非法勞工的僱主，包括8男1女，年齡介乎36至79歲。

內地方面，廣東省公安機關共拘捕57人，包括7名蛇頭、50名意圖偷渡來港的非華裔人士，當中包括35名孟加拉籍、12名巴基斯坦籍、3名印度籍人士。