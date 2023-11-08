港府拒正視經濟疲弱　賴外圍環境差

本港經濟疲弱多時，但政府官員一直採鴕鳥政策，不願正視。年中公布第2季經濟數字時，財金官員仍抱着經濟將會強勁復甦的樂觀看法，並將全年本地生產總值的實質增長預測由5月時覆檢的3.5%至5.5%，修訂至4.0%至5.0%，即將年初估計下限再調高。反觀與本港經濟相似的新加坡，早在公布第2季經濟表現時，當地政府已看到復甦滯後的情況，及時修訂樂觀看法，將全年經濟增長由原本預測的0.5%至2.5%，下調到0.5%至1.5%。

港府財金官員錯估經濟增長，與年初發表預算案時過度樂觀有關。當時財金團隊對本港經濟前景看法樂觀，認為香港勢能受惠於疫後復甦、全面通關等，認為本港經濟會較前一年大幅反彈。豈料通關之後，各種不如預期紛至，即使內地及海外人士來港及港人出遊限制減少，但本港旅遊只見局部恢復；出口及外來消費、本地消費更較預期差。此外，還有樓市下挫進一步影響本地消費，移民潮又加劇部分行業勞動力供應不足等負面因素，拖到近日，政府官員終於躲不過，開始放風第3季經濟表現及全年經濟表現均會較預期差。

不過，政府也為經濟表現差找原因，如地緣政治緊張局勢加劇及金融狀況偏緊，困難的外圍環境將繼續令貨物出口及投資和消費氣氛受壓等等。