打擊跨境轉運及本地冒牌貨品　檢6700萬元貨拘3人

香港海關於10月16日至11月3日一連19日採取代號「追跡者」的特別行動，打擊跨境轉運及供應本地冒牌及侵權貨品活動。行動中，海關一共偵破28宗案件，共檢獲約7.7萬件懷疑冒牌及侵權貨物，包括波鞋、手提電話、手機配件、太陽眼鏡、衣服和手錶，和約13升懷疑未完稅烈酒，估計市值共超過6700萬港元，應課稅值約9萬港元，為歷年檢獲冒牌貨物案件中，市值最大的個案，行動中3人被捕。

其中經海路入境的案件有7宗，檢獲的貨物包括電器、智能手機、平板電腦、手錶及手袋等，估計市值逾2300萬港元。海關在行動中，鎖定3艘由內地廣東南沙抵港的船隻，仔細研究艙單後，最終檢查報稱載有生活用品及衣物的7個貨櫃內檢獲約1.5萬件冒牌物品。海關指，冒牌物品與一般貨物混合存放，僅佔整個貨櫃貨物約百分之一，故查驗難度極高。大部分貨物有獨立包裝，做工不算粗糙，甚至有「出世紙」。海關相信該批貨大多作外銷用途，包括馬來西亞、印尼、亞聯猶、荷蘭、伊拉克、杜拜，只有2千多件在本地拆貨後再運至海外。

另外，海關多次突擊搜查不同地區的拆貨場及飛機貨物倉庫，一共偵破21宗案件，其中19宗案件貨物會運往外地，包括歐美、西非、中東及東南亞地區，餘下2宗涉及本地派遞。

人員在青衣一物流公司檢獲3個載有37件衣物的包裹，隨即展開監控派遞行動，最終在黃竹坑工廈內，搗破一個售賣冒牌物品的迷你儲存及包裝中心，再檢獲逾400件冒牌貨品，包括衣服、手袋、生活用品等，即場拘捕33歲收貨女子，並於同日拘捕另一名35歲涉案女子。涉案人士利用社交平台專頁及經營網店，以直播帶貨形式售賣冒牌物品，以限時直播售賣貨物。當收到客人落單後才會進行採購。

另外，人員在青衣一間物流公司檢獲5箱載有逾200件冒牌手提袋的包裹，隨後到觀塘工廈展開監控派遞行動。人員搗破一個樓上網上零售店，再檢獲300多件冒牌手提袋、護膚品及化妝品，即場拘捕一名負責收貨的35歲店舖經理。初步調查相信網店主要售賣護膚品及化妝品，亦會為客人代購手提袋。當手提袋送抵店舖後，客人需到店舖取貨。據悉，手提袋的質素較差，價錢為正價的一成。