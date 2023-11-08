創新科技將成新經濟動力　財金官員：未來5至10年迎更多獨角獸

本港財金官員在「國際金融領袖投資峰會」發言時表示，面對複雜的投資環境，投資者往往傾向規避風險，減少高風險投資，或影響中長期投資回報，而香港則可凸顯其優勢。香港最近亦加強與中東及東盟的合作，例如首個來自沙特阿拉伯的亞洲ETF(交易所買賣基金)即將在港上市，為投資者帶來機會。

該官員指，香港決意要推動創新科技將成為新經濟動力，港府為最大投資者，會投入2,000億港元推動其生態發展。人工智能(AI)最近急速發展，並推動金融和其他產業改革，背後需要大量數據支持，內地AI公司熱衷來港獲取國際數據；由於香港和內地有跨境數據流通，亦見有外商來港希望獲得內地數據。而在中央支持下，香港正積極推動大灣區跨境數據流動。

AI產業發展也帶動本地製藥及生物醫學，不少外國製藥巨頭及業界都對在香港設立研發設施抱持濃厚興趣，港府希望將香港發展成為AI健康和醫療創新。該官員又指，不同階段的科技公司也都在關注香港資本市場，預期香港將在未來5至10年內誕生更多的「獨角獸」企業。