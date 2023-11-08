參與2019年旺角警署聚集　電腦技術員判囚4個月

2019年有示威者在旺角警署對開聚集，多人被捕。其中一名男子被控非法集結罪，他不認罪經審訊後被裁定罪成。裁判官林子康經索取背景報告後，今早(8日)於九龍城裁判法院判處被告監禁4個月。林官指本案屬同類事件中較和平，無證據顯示涉及暴力情況且沒有人受傷，雖然有示威者堵路，但並沒有導致路道癱瘓。考慮到被告在案中角色及其良好背景，林官最終予以輕判。

26歲被告黃佳湧，報稱是電腦技術員，被控在旺角警署一帶與其他不知名人士參與非法集結。辯方求情指沒有案底的被告一直勤奮工作且為人孝順，並為家中經濟支柱，其親友及前上司等均對他讚譽有加。辯方又指被告當時只是被社會氛圍主導而犯案，並無政治取態，他亦只是有參與叫口號，且相信不會再犯案。裁判官則指不能忽視該集結是針對執法人員及挑戰執法部門，認為不能亦不應發生。不過裁判官考慮到被告當時身上並無攻擊性武器，且只是叫了數次辱警口號，其參與度不高，最終判監4個月。

控方案情指，當日有群眾在旺角警署對開聚集，執法人員舉旗警告，要求在場人士離開，但群眾仍未散去。執法人員之後展開驅散，結果截獲被告。被告自辯時指，他當日只是不想回家，在附近閒逛，白色頭盔是地上拾得，又指當日只是心急返家，因此急步行，但無逃跑。被告說自己無意圖參與集結。

案件編號：KCCC 2930/2022