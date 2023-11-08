發貼揚言炸解放軍軍營判監　27歲青年不服上訴遭駁回

一名男子在2017年於網上發表題為「不排除製作硝酸甘油炸藥轟炸解放軍軍營」的貼文。經審訊後，他被裁定煽惑他人製造爆炸品罪罪成，去年11月在區院被判入獄4年半。該男子不服定罪，自行向高院提出上訴。惟上訴庭法官潘敏琦上月開庭後，即時作出判決，拒絕發出上訴許可，並於今日(8日)頒判詞解釋理由，指原審法官分析合情理，沒有不公之處，認為本案沒有可供爭辯之處。

上訴許可申請人是27歲陳振銘。控方案情指，2017年11月17日晚，申請人於高登討論區，發布一則題為「不排除製作硝酸甘油炸藥轟炸解放軍軍營」的貼文，並轉載製造炸藥十部曲。被告審訊時供稱，他當時很想「鬧人」，才以譁眾取寵的方式發布貼文。他對「硝酸甘油」的性質及用途一概不懂，完全沒有意圖去製造或煽惑或鼓吹他人去製造硝酸甘油。

申請人上訴時沒有律師代表，他指控方不當依賴與檢控基礎無關的19篇貼文來顯示其政治立場，對其不公，而案中的證供並不可供法庭作出唯一合理推論，指貼文具有煽惑他人製造爆炸品的意圖，又質疑控方拖延起訴，違反程序公義。法官在判詞則指，原審法官分析合情合理，而在其裁決理由書中，沒有顯示他是依賴上述19篇貼文，來裁定申請人犯案，即使控方有所延誤，只可能與判刑有關，但不影響定罪裁決。綜合所有因素，法庭認為，所有上訴理由都沒有可供爭辯之處，拒絕發出上訴許可。

案件編號：CACC207/2022