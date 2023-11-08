拒以天價緊急警示報天氣 謝展寰：用於市民唔係好關心嘅情況

近年天文台對天氣預測的準確性備受爭議。立法會今日(8日)討論改善天文台天氣預報工作的事宜。有議員在會上反映，有市民質疑天文台發出與停工停課安排掛鈎的天氣警告的預告時間過短，特別在「5百年一遇大雨」為市民帶來不便，並關注政府會否使用耗資1.5億港元的緊急警示系統通知市民。惟政府回覆時卻拒絕使用該系統，指系統將用於「市民唔係好關心嘅情況」，例如地震、海嘯等，但承諾會繼續努力改善預測能力。

天文台指出，去年的天氣預報準確率為百分之92，但議員陳振英則指，去年有公眾意見調查顯示，市民認為天文台發出的天氣預測的準確率只有77%，問到天文台有否研究該兩項數據出現差異的原因，又稱有市民質疑天文台發出與停工停課安排掛鈎的天氣警告的預告時間過短，例如早前「5百年一遇大雨」由紅雨轉黑雨只有15分鐘時間，問及天文台有否研究利用科技進一步改善發出天氣警告的空間，且港府亦有設立警示系統，問到政府發生突發事件時可否使用警報通知市民。

環境及生態局局長謝展寰回覆指，天文台現時有多個渠道發放資料，包括電視、電台，讓市民得知訊息，形容渠道有效，至於緊急警示系統將用於「市民唔係好關心嘅情況」，例如地震、海嘯等，認為見不到平常需要動用緊急警示系統，但承諾會繼續努力改善預測能力。

翻查資料2020年耗資1.5億港元設立緊急警示系統，不過至今卻只使用一次，即在2022年新冠疫情高峰期提醒市民伊利沙伯醫院成為定點醫院，專門接收新冠病人，呼籲其他市民請勿前往。而據天文台網頁所見，由1979年香港短周期地震台網投入運作起計算，平均每年錄得大約2次有感地震。

過去香港經常出現新界滂沱大雨，市區萬里無雲的情況，議員劉智鵬關注天文台能否將香港分為東西區，分別掛起不同天氣警報信號，免卻「市區紅雨黑雨，新界曬緊太陽」。謝展寰回覆稱，天文台有分區雨量，但有技術困難，如不同地方掛起不同信號，或令市民、學校造成更複雜地方，因不少市民會跨區活動。

另一議員廖長江則指，現時香港有多個由天文愛好者組成的民間氣象組織，會定期分享颱風情報，問及政府會否與相關組織合作發放訊息，謝展寰則指相關團體天氣掌握「唔夠天文台準確」，認為天文台會較為準確。