議員促新生嬰年派4萬元現金　卓永興稱僅靠獎勵金難推高生育率

香港出生率持續處於低水平，政府於早前施政報告推出一系列鼓勵生育措施，但外界或有指可優化並加大力度，有議員建議向基層市民的每名新生嬰兒每年發放4萬元現金獎勵、並以累進方式計算的子女免稅額、以及僱用外傭的開支可作扣稅的措施，不過政府指要平衡公共財政穩健，遂未有計劃採取以上建議。

議員邵家輝詢問當局會否考慮向基層市民的每名新生嬰兒每年發放4萬元現金獎勵，直至其年滿5歲至6歲；以累進方式計算的子女免稅額，鼓勵中產家庭生育，即第一、第二及第三名子女分別可獲15萬元、30萬元及60萬元免稅額；以及推出僱用外傭的開支可作扣稅的措施，以鼓勵生育、減輕年輕家庭在生育後僱用外傭的開支，以及釋放婦女的勞動力。

政務司副司長卓永興回應指，第一項建議涉及支出初步估計可達數百億，是十分龐大的財政負擔，因此政府沒有計劃採納建議，他又表示發放獎勵金只是整套鼓勵生育措施的其中一個，由構思政策開始，政府都不認為單靠推行獎勵金計劃，就可以有力提高生育率。

就第二項措施，卓表示由2023至24課稅年度起，子女基本免稅額和子女出生課稅年度額外課稅額，已經由12萬提升至13萬，此外，施政報告提出2024至25課稅年度起，如果納稅人和今年10月25日或之後首名出生子女同住，他的居所貸款利息扣除、住宅租金稅項扣除的最高限額將由10萬提高至12萬，因此認為現有稅務措施有助減輕納稅人供養子女的負擔，強調政府在考慮薪俸稅免稅額的建議時，必須考慮建議對公共財政帶來的影響，以及有關建議是否符合稅制簡單和公平原則，力求在減低納稅人的稅務負擔和維持公共財政穩健取得平衡。

他指根據初步估計，如果納稅人可以就第一、第二、第三名子女分別申索15、30、60萬免稅額，預計政府每年收入將會減少42億，相當於22至23年度薪俸稅和個人入息課稅收入的55%，會大大加重財政負擔，連同外傭扣稅建議，政府均未有計劃計劃採取。

邵家輝續追問會否集中幫助在職基層市民，不過卓指很難定義基層市民，指獎勵金如果不分階層發放，行政費用會很低，如果要分的話，可能會引起很大行政支出。

有議員表示目前政府推出的優先安排公營房屋，並非完全優先安排，只是在抽居屋撥出一定配額，詢問當局會否製作居屋輪候冊，讓有小朋友家庭可以優先，卓回應指公營房屋供應有限，因此難以做到有新生嬰兒就抽到屋，遠超過政府整體額度，稱「唔實際」。

議員張宇人則指「做生意好怕淨係睇支出，唔睇收入」，稱如果家庭有3個小朋友，迪士尼一年去兩次係六張飛，夜晚外出用膳也有6個人食，又稱自己生到第三個小朋友後收入多了10倍，也繳交了更多稅項。不過卓指目前單看建議，會導致庫房少收42億，且未必「生更多會搵更多」。