新義安泰龍遇襲身亡　法醫指死者頭部受創　身體有18處割傷

黑幫新義安綽號「泰龍」的江湖猛人李泰龍，2009年在尖沙咀遇伏喪命，黑幫和勝和綽號「紋身忠」的梁國忠於案發後11年後投案。他否認一項謀殺罪，案件今（8日）在高等法院續審。法醫供稱，「泰龍」當時被七人車撞倒後，頭部受創；之後再被人切斷左右手腕動脈，導致大量出血，身體多處受傷而死亡。

54歲的男被告梁國忠，被控於2009年8月4日在港連同李蘊剛、勞展宏、李鎮江及其他人，謀殺41歲男子李泰龍。法醫高永富供稱，死者驗屍報告顯示，死者頭部有星狀裂傷，這是頭部大力碰撞平面時出現。在本案中，可能造成這傷勢的原因，包括頭部直接被車撞和頭部着地。另外，死者身體有18處割傷，其中3處割傷較嚴重，包括左右手腕動脈完全遭切斷。

高指，死者遭車撞至倒地，導致他頭部受創，當時他已進入死亡的過程。接着，他再受嚴重割傷，進一步加速死亡。高表示，如果死者沒有被車撞，單單動脈被切斷及大型肌肉割傷，而沒有合適及即時的救援，死者都會因為失血過多死亡。綜合所有因素，判定死者死因為身體多處受傷。

案件編號：HCCC 252/2020