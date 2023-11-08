中醫資助額「一籌難求」　當局指未來透過重置診所增加服務量

現時18區均設有中醫診所暨教研中心，而資助籌額自上月起增加至每年80萬個。身為中醫醫師的議員陳永光提出質詢，現時中醫診所的使用量以及分配籌額的標準，稱有市民指資助籌額增加後，預約有關服務仍然困難、甚至「一籌難求」。他詢問當局會否考慮制訂新措施，以滿足市民的需求。當局表示未來或會透過重置部分中醫診所、落成中醫醫院以增加服務量。

醫務衞生局副局長李夏茵表示，現時中醫診所每年平均提供約超過120萬人次服務，其中政府資助門診服務籌額已經在今年10月1日起，由每年60萬，增加超過3成到80萬；2022年底受僱於18區中醫診所的各級中醫師共有419名。在政府資助籌額分配方面，全年有80萬服務籌額平均分配給18區中醫診所，每個中醫診所的服務額一半會分配給誘發性疾病病人預約，另一半會分配給覆診病人。各區中醫診所會因應運作和人手安排靈活分配籌額，診所也增加診症室、治療室、提升門診設施硬件配置、增聘人手。在進一步提高服務籌額之後，今年10月首兩周，18區中醫診所整體服務量有所提升，每日可提供2,900個服務籌額，和去年同期比較增加6成，而每間中醫診所平均服務籌額，每日大概有130至160個，相比去年同期有顯著增加。

預約方式上，她指誘發性疾病求診者可以致電個別18區中醫診所，或者使用醫管局18區中醫診所流動應用程式預約，未來會連同醫管局持續檢視服務，也會透過重置部分中醫診所，希望增加服務量，又指當香港第一間中醫醫院在2025年分階段投入服務之後，有能力可大大提升中醫服務，同時希望和業界制訂中醫藥發展策略，她指中醫門診服務是基層醫療一個重要部分，香港中醫藥界資源集中在私營界別，在醫療券支付中醫私營服務方面，2022年申領金額約8億5千多萬港元，申領交易宗數約165萬宗。

陳永光續追問指現時每間診所每日提供的資助籌額明顯供不應求，詢問當局會否在18區增設更多中醫診所，並積極考慮在公立醫院設立中醫部。李指中醫診所地方面積有限，未來會透過重置擴大服務，也會就中醫未來發展有更深入討論。

議員陳凱欣直指醫管局安排籌號和籌額「不理想不滿意」，指事實上每日有多少籌額發放連職員都不知道，市民網上預約不到，打電話亦爆滿。李表示建議市民用流動應用程式預約，會比較容易看到哪裏有籌號，又指由於18區中醫診所為不同非政府機構營運，所以有不同聯絡電話，之後會研究如何配合和調整。