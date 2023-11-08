租置屋邨5年錄800宗衞生噪音投訴　房委會擬納扣分制

本港屋邨管理問題頻生，「垃圾屋」更是見怪不怪。房屋局局長何永賢今日(8日)透露租置計劃屋邨在過去5年，共接獲800宗屋邨公眾地方衞生及噪音的投訴，但僅有1宗因積存大量垃圾被終止租約及收回單位的個案。不過她透露，房委會會積極考慮租置計劃屋邨公眾地方不當行為納入扣分制，目標在2024年第2季提出建議。

香港房屋委員會資助房屋小組委員會於今年5月通過實施「屋邨管理扣分制」加強措施，但適用於租者置其屋計劃屋邨內租住公屋單位的不當行為繼續維持14項，而且扣分制下的不當行為仍然不適用於該等屋邨的公眾地方。議員顏汶羽關注過去5年，每年租置計劃屋邨租户被扣分的情況，以及有關住户因被扣16分或以上而被終止租約及收回單位的數目分別為何。他又問到過去5年，每年當局收到多少宗租置計劃屋邨公眾地方衞生及噪音的投訴，當局會否就租置計劃屋邨的管理推出針對性行動，例如優化扣分制。

何永賢指，租置計劃屋邨超過8成單位已出售成為私人物業，管理與私人屋苑一樣，如果有人在租置屋邨的公眾地方製造衞生及噪音問題，不論是業主抑或租戶，法團都可以根據大廈公契條文作出行動。她又指目前39個租置屋邨中有3萬多個公屋租戶，過去5年每年租置屋邨被扣分個案類型分別有在單位置養寵物、「垃圾屋」等，只有1宗因積存大量垃圾，被扣7分3次而終止租約和收回單位。此外，過去5年房委會共接獲800宗租置計劃屋邨公眾地方衞生及噪音的投訴，房委會有預見租戶和採取聯合行動，重申房委會有認真執行租管政策，又透露房委會會積極考慮租置計劃屋邨公眾地方不當行為納入扣分制，目標在2024年第2季向房委會資助房屋小組提出建議。

另一議員李梓敬批評租置屋邨扣分制執行不理想，直言「有再好嘅扣分制唔執行都無用」，問到政府會否加強執行工作。議員江玉歡指扣分制與大廈公契之關係，例如有租戶衞生出現嚴重問題，但未扣滿分，關注房委會會否立即要求遷出。何永賢指扣分制與大廈公契相輔相成，指過去有租戶在走廊有不雅行為當局有利用租約要求遷出，又指租置屋邨扣分制有加強。

此外，為加強地區網絡政府成立18區關愛隊，議員嚴剛問到政府會否利用關愛隊為衞生欠佳的地區提供服務。何永賢指當局歡迎關愛隊幫忙，承諾會共同合作，做好環境衞生管理。