小學科學科分4範疇　各校將獲一筆過35萬元津貼

政府下學年起逐步將小學常識科，分拆為人文科和科學科。當局近日發布科學科的單張和海報，指科學科將會分4個範疇，分別是「生命與環境」、「物質、能量和變化」、「地球與太空」和「科學、科技、工程與社會」，合共15個主題。

課程會加入國家航天和創新科技、可持續發展概念、地球科學、工程與設計；連繫學生日常生活經驗，強調「動手動腦」的重要性，培養學生科學探究、設計製作、解決問題的能力，以及正確的科學態度和價值觀。當局建議小一至小二每年有不少於64節、37小時科學科課時，小三至小六則每年不少於96節、56小時課時。教育局會為每間資助小學提供35萬港元「一筆過津貼」，作為開設科學課程的資源，讓學校起動科目，包括購置教學資源、提升設施設備、支持老師專業發展等工作，款項預計明年3月底前發放。

另外，當局會設立「小學科學教師培訓基地」，將推出30小時的「小學科學教師培訓證書課程」和15小時的「小學科學課程領導培訓證書課程」；當局亦會在本學年陸續推出教學資源和「小學科學網上學習平台」；亦會在明年上旬推出《小學科學科安全手冊》，為小學科學探究活動提供安全考慮原則和指引。

課程發展議會STEAM教育常務委員會主席吳大琪指，科學科和常識科的科學內容只有約一成多的差異，但教學法有很大分別。他認為，推行科學科時，要做好教師培訓，建議教師多做活動教學，可以「半玩半實驗」解釋現象，毋須講太多理論，激發學生的興趣。