修訂《印花稅條例》首讀　何永賢稱調整措施或有助市民置業

就施政報告提出修訂《印花稅條例》立法會今日(8日)進行首讀，有關的二讀辯論將中止待續。房屋局局長何永賢表示，政府房屋政策其中一個重要目標，乃維持住宅物業市場的穩健發展，考慮整體情況後，政府認為有空間適當調整住宅物業需求管理措施。

政府修訂《印花稅條例》乃旨在縮短住宅物業交易而徵收額外印花稅的期間，由取得有關物業後的36個月減至24個月；將須就處理住宅物業的某些文書繳付的從價印花稅的劃一稅率，及須就某些該等文書繳付的買家印花稅的稅率，由原來的15%降至7.5%；訂定機制，在該機制下，任何人如根據某些入境計劃而獲准來港為香港居民，而並非以香港永久性居民身份取得住宅物業，並在其後成為香港永久性居民，則可獲寬免繳付從價印花稅及買家印花稅的某些款項；以及作出相關修訂。

房屋局局長何永賢表示，政府房屋政策其中一個重要目標，是維持住宅物業市場的穩健發展，以務實態度檢視相關情況，面對房屋供應偏緊和市民對於置業的剛性需求，政府在2010年提出多輪需求管理措施，但過去一年利率顯著上升，多個地區經濟放緩，本地樓市交投減少，樓價也出現調整，目前市場條件改變，隨着香港未來房屋供應量持續增加，考慮整體情況後，政府認為有空間適當調整住宅物業需求管理措施，稱當前經濟市場環境之下，調整措施或有助市民實現置業願望。

何續指預期放寬額外印花稅，可以釋放被封存的房屋供應，促進市場流轉；而買家印花稅和新住宅旨在減低外來投資需求。

為物業買家和外來人才可在2023年施政報告公布當天立即受惠，政府已於今年10月25日作出《2023 年公共收入保障( 印花稅) 令》，有效期為4個月，令條例草案在指定成為法律之前具有法律效力。