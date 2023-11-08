港府未估計夜繽紛活動額外經濟收益　稱需時調整市民生活習慣

港府近月舉辦「香港夜繽紛」谷夜經濟，財政司副司長黃偉綸指，市民及遊客的反應正面，各項夜間活動錄數十萬人次入場。惟當局稱未有無特別估算「香港夜繽紛」為香港帶來多少額外旅客及經濟收益，稱市民的生活習慣於疫情間已改變，現在仍需時調整，會繼續設法刺激經濟，包括夜經濟。

黃偉綸今日(8日)書面回覆議員時表示，今年9月中至今已推出超過25個「香港夜繽紛」項目，包括政府部門活動及其他機構的響應活動。其中，中秋期間舉行的綵燈會累計有66萬人次到訪；3間博物館逢周末假日及前夕延長開放時段至晚上亦共錄得超過7,200人次參觀。而截至上月底，3個海濱場地夜市活動吸引約27萬人次。他又引述商場營辦商指出，政府推動夜間活動有助增加市民消費意欲，個別商戶亦指生意上升了20%至30%。

黃續指，當局繼續利用節日元素，提供更多活動的選擇，增添歡樂氣氛，當中包括聖誕節日活動、跨年倒數、農曆年宵市場等。民政及青年事務局亦會推動在明年上半年於不同地區舉辦活動。政府會繼續鼓勵不同機構，舉辦具香港特色和吸引力的夜間活動。政府部門亦會繼續積極協調，靈活配合活動主辦單位，提供適切的協助。